Украина U-21 - Болгария U-21: видеотрансляция матча
Первый матч на турецких сборах
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Сегодня молодёжная сборная Украины на сборах в Турции проведёт первый из трёх матчей в рамках товарищеского турнира Antalya Cup 2021. Последним победителем этого соревнования, который проходил в 2019 году, как раз стали "сине-жёлтые" и теперь будут защищать победу.
Первым соперником подопечных Руслана Ротаня станет Болгария. Встреча состоится в среду, 24 марта, и начнётся в 16:00 по Киеву. Прямую трансляцию этого поединка в своём Youtube-канале обещает показать Украинская ассоциация футбола.
Напомним, что на турецкий сбор Руслан Ротань взял 26 игроков, среди которых хавбеки "Шахтёра" Мудрик и Судаков, а также форвард "Динамо" Супряга. С полным списком приглашённых можно ознакомиться
Если у вас нет возможности увидеть видео трансляцию поединка, следите за игрой вместе с событийным онлайном на UA-Футбол
24 марта. Турция. 16:00
Украина - Болгария смотреть онлайн
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