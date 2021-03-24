  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Украина U-21 - Болгария U-21: видеотрансляция матча
В тренде

Украина U-21 - Болгария U-21: видеотрансляция матча

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Первый матч на турецких сборах

Украина U-21 - Болгария U-21: видеотрансляция матча

Фото: УАФ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня молодёжная сборная Украины на сборах в Турции проведёт первый из трёх матчей в рамках товарищеского турнира Antalya Cup 2021. Последним победителем этого соревнования, который проходил в 2019 году, как раз стали "сине-жёлтые" и теперь будут защищать победу.

Первым соперником подопечных Руслана Ротаня станет Болгария. Встреча состоится в среду, 24 марта, и начнётся в 16:00 по Киеву. Прямую трансляцию этого поединка в своём Youtube-канале обещает показать Украинская ассоциация футбола.

Напомним, что на турецкий сбор Руслан Ротань взял 26 игроков, среди которых хавбеки "Шахтёра" Мудрик и Судаков, а также форвард "Динамо" Супряга. С полным списком приглашённых можно ознакомиться здесь.

Если у вас нет возможности увидеть видео трансляцию поединка, следите за игрой вместе с событийным онлайном на UA-Футбол здесь.

24 марта. Турция. 16:00

Украина - Болгария смотреть онлайн

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Болгария U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...