Названо место проведения домашних матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро

Молодежная сборная Украины в июне проведет заключительные четыре поединка в своей группе по отбору на Евро-2023: 1-го с Фарерскими островами, 5-го с Северной Македонией, 9-го с Францией и 12-го с Арменией.

Поединки с французами и македонцами являются номинально домашними, но из-за российской агрессии сине-желтые не могут принимать соперников в своей стране. Исходя из этого, удалось договориться о проведении этих матчей в Стамбуле на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу", сообщает пресс-служба УАФ.

Вместительность стадиона составляет 4 500 зрителей. На нем проводит игры команда "Истанбулспор".

Что касается выездных матчей команды Руслана Ротаня, то встреча против Фарерских островов состоится в Торсгавне, а матч против Армении – на стадионе Ереванской футбольной академии.