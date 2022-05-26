Украинская молодежка разгромила сборную Стамбула. Матч пропускал капитана

Украина U-21 провела контрольный матч в Турции в рамках подготовки к официальным играм.

Коллектив Руслана Ротаня без особых проблем разгромил аматорскую сборную Стамбула, которая в свое время представляла Турцию в Кубке регионов УЕФА. Соперник забил лишь раз с пенальти, в то время как "сине-желтые" сделали это семь раз.

Отметим, что матч пропускали два футболиста - Алексей Драмбаев и капитан Артем Бондаренко. В июне молодежка проведет четыре игры в рамках отбора на Евро - против Франции, Армении, Фарерских островов и Северной Македонии.

Сборная Стамбула - Украина U-21 - 1:7

Голы: 86, с пенальти - Алефиренко 6, 44, Кулиев 34, Супряга 36, Кухаревич 47, 79, Вивчаренко 77

Украина U-21 (1-й тайм): Трубин, Дидык, Боль, Брагару, Капинус, Белошевский, Михайленко, Хлань, Алефиренко, Кулиев, Супряга

Украина U-21 (2-й тайм): Нещерет, Таловеров, Батагов, Сыч, Вивчаренко, Михайленко, Крыськив, Судаков, Вьюнник, Ванат, Кухаревич