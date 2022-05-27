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Изменено время начала матча сборной Украины U-19 против Северной Македонии

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Поединок пройдет в Стамбуле

Изменено время начала матча сборной Украины U-19 против Северной Македонии

Фото: istanbulspor.com.tr

Новина українською

В Стамбуле продолжается подготовка молодежной сборной Украины к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2023 (U-21) против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении.

Напомним, что домашние поединки против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня) сине-желтые проведут в Стамбуле на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу", который вмещает 4 500 зрителей.

Как сообщает пресс-служба УАФ, изменено время начала встречи с македонцами - она ​​стартует в 20:45. Начало матча против французов запланировано на 19:45.

Что касается обоих выездных матчей подопечных Руслана Ротаня, то поединок Фарерские острова - Украина (1 июня) пройдет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур" (начало — в 20.00), а игра Армения — Украина (12 июня) состоится на стадионе Ереванской футбольной академии в 18:00.

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В статье: Украина U-21
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.05.2022 в 15:39
время указали а числа
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