Изменено время начала матча сборной Украины U-19 против Северной Македонии
Поединок пройдет в Стамбуле
Фото: istanbulspor.com.tr
В Стамбуле продолжается подготовка молодежной сборной Украины к заключительным матчам отборочного турнира Евро-2023 (U-21) против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении.
Напомним, что домашние поединки против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня) сине-желтые проведут в Стамбуле на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу", который вмещает 4 500 зрителей.
Как сообщает пресс-служба УАФ, изменено время начала встречи с македонцами - она стартует в 20:45. Начало матча против французов запланировано на 19:45.
Что касается обоих выездных матчей подопечных Руслана Ротаня, то поединок Фарерские острова - Украина (1 июня) пройдет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур" (начало — в 20.00), а игра Армения — Украина (12 июня) состоится на стадионе Ереванской футбольной академии в 18:00.
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