Игрок сборной Украины U-21: У нас было достаточно времени, чтобы вспомнить все наработки

Защитник "Славии" и молодежной сборной Украины Максим Таловеров рассказал о подготовке сине-желтых к заключительным матчам квалификации чемпионата Европы-2023.

— Настроение нормальное. Играть всегда интереснее, чем тренироваться, тем более что сборную Украины ждут поединки с огромной мотивацией. Настроение боевое и цель каждому понятна. Мы хотим победить во всех оставшихся четырех матчах.

— Многие футболисты нашей сборной не имели нужной игровой практики. Это проблема?

— Скорее, это небольшой недостаток. Тем не менее, у нас было достаточно времени, чтобы вспомнить все наработки, которые были и есть в молодежной сборной Украины. Я надеюсь и верю, что это не скажется на потенциале нашей команды в отборочных матчах чемпионата Европы.

— Михаила Мудрика молодежке будет не хватать?

— Однозначно. Миха классно выглядит, как в командной игре, так и индивидуально. Он был лидером нашей атаки, но я верю, что тот, кто выйдет на его позиции доставит оппоненту не меньше хлопот.

— Сборная провела, по сути, один спарринг, да и то, его можно назвать разве что тренировкой с повышенной ответственностью. Маловато?

— Так сложились обстоятельства из-за того, что мы поменяли место сбора. Но несмотря ни на что, наша задача — работать в тех условиях, которые нам предоставляет руководство. Конечно, лучше было бы сыграть матч с какой-то сильной командой, однако, даже такая игра лучше, чем просто тренировка. Плюс, мы провели двустороннюю игру, и это тоже было нелегко, поскольку каждому футболисту нужно было выполнить определенный объем работы. Мы отталкиваемся от того, что есть и верим в лучшее. За время сбора мы сплотились, понимая, что в нашей стране идет война.

— То, что вы свои домашние матчи проведут вне родных стен, уменьшает ваши шансы на первое место в группе?

— О шансах сейчас говорить нет смысла, но то, что поддержки болельщиков нам будет не хватать, это факт. Но мы знаем, что в Украине нас будут поддерживать и это нас мотивирует не меньше.

— Какова главная задача молодежной сборной в нынешнем отборочном турнире?

— Сделать так, чтобы пробиться в финальную часть чемпионата Европы. А как это будет, с первого места или через матчи плей-офф, вопрос второстепенный. При этом тренерский штаб просит нас показывать качественный футбол.

— Первый матч на пути сборной Украины — с Фарерскими островами…

— Я хоть и не играл в поединке первого круга из-за дисквалификации, но могу сказать, что это очень сложный соперник. У них сплоченная команда, которая компактно действует в обороне. Каждый из нас понимает, что это будет очень сложная игра. При этом не стоит забывать, что на Фарерах будет искусственный газон, а это тоже может внести свои коррективы. Тем не менее, сборная Украины заряжена на максимальный результат, - сказал Таловеров.