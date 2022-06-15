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Возможно, главный триумф нашего футбола. Украина U-20 три года назад выиграла Чемпионат мира

Молодежная сборная Украины
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Коллектив Петракова сумел приятно удивить

Возможно, главный триумф нашего футбола. Украина U-20 три года назад выиграла Чемпионат мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 2019-м году Украина U-20 смогла стать победителем молодежного чемпионата мира. Сегодня мы отмечаем три года того события.

15-го июня 2019-го года "сине-желтые" сумели одолеть в финале Южную Корею, взяв заветный трофей. Два гола Супряги и точный удар Цитаишвили помогли одолеть соперника со счетом 3:1.

На пути к финалу Украина смогла стать первой в группе, опередив США, Нигерию и Катар. В плей-офф сначала удалось разгромить Панаму, а после минимально обыграть Колумбию и главного фаворита - Италию.

Прошло три года. Петраков сейчас руководит главной командой страны, а часть триумфаторов того Мундиаля играют под его крылом - Бондарь, Лунин, Ризнык, Попов постоянно вызываются на сборы главной команды.

Читайте такжеПетраков: Я уже забыл триумф на молодёжном ЧМ. Не хочу это даже вспоминать
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В статье: Украина U-20
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