Возможно, главный триумф нашего футбола. Украина U-20 три года назад выиграла Чемпионат мира
Коллектив Петракова сумел приятно удивить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 2019-м году Украина U-20 смогла стать победителем молодежного чемпионата мира. Сегодня мы отмечаем три года того события.
15-го июня 2019-го года "сине-желтые" сумели одолеть в финале Южную Корею, взяв заветный трофей. Два гола Супряги и точный удар Цитаишвили помогли одолеть соперника со счетом 3:1.
На пути к финалу Украина смогла стать первой в группе, опередив США, Нигерию и Катар. В плей-офф сначала удалось разгромить Панаму, а после минимально обыграть Колумбию и главного фаворита - Италию.
Прошло три года. Петраков сейчас руководит главной командой страны, а часть триумфаторов того Мундиаля играют под его крылом - Бондарь, Лунин, Ризнык, Попов постоянно вызываются на сборы главной команды.
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