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Ротань: То, что Словакия — результативная команда, сразу бросается в глаза

Молодежная сборная Украины
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Наставник молодежки оценил результаты жеребьевки

Ротань: То, что Словакия — результативная команда, сразу бросается в глаза

Фото Володимира Раснера - УАФ

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2023 (U-21), согласно которой сине-желтые встретятся с командой Словакии.

"Я сразу говорил, что пусть нам достанется тот соперник, которого мы пройдем. Принимаем жребий таким, какой он есть. Словакия — достаточно крепкая команда. Мы уже играли с ней на турнире в Анталье, уступили — 2:3, хотя и побеждали по ходу - 2:0.

То, что это результативная команда, сразу бросается в глаза. Взять хотя бы наш поединок со словаками, затем у них в отборочной группе были испанцы, которым они дважды уступили со счетом 2:3. Эта команда как много забивает (в отборочном цикле в активе 18 мячей), так и немало пропускает (10). Соперник достойный, мы его уважаем, готовимся к этим матчам.

Что касается кадров молодежной сборной Украины, очень важно, чтобы начался наш чемпионат. Трудно ребятам, когда у них нет игрового тонуса. На понимании и морально-волевых качествах им очень тяжело. Кровь из носа нужно, чтобы у нас был чемпионат. Будем следить за новыми талантами, но главный костяк у нас есть. Все ребята, которые прошли отборочный цикл, будут доказывать, что мы достойны попасть на чемпионат Европы", - сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Словакия U-21
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Источник:
УАФ

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