Трубин: О том, что в сентябре отправлюсь в молодежную сборную, знал еще в мае

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, как принималось решение о его возвращении в молодежную сборную Украины.

"Еще в мае, во время подготовки к квалификации на чемпионат мира и Лиги наций, ко мне подошел Александр Васильевич и сказал, что нужно помочь "молодежке". Мы поговорили о том, что нельзя оставлять дела незавершенными и договорились, что я сыграю матч с Шотландией. Я очень благодарен за эту возможность.

Относительно отъезда в "молодежку", я отношусь к этому спокойно. Понимаю, что нужно помогать сборной Украины. И неважно, это национальная или молодежная команда. Мне нужно продолжать качественно работать, чтобы уже в будущем закрепиться по максимуму в национальной сборной.

Для меня невозможно потерять мотивацию, когда речь идет о матчах сборной Украины. Всегда с честью и гордостью одеваю футболку сборной. Разумеется, каждый футболист хочет играть в национальной команде, и я не исключение. Но сейчас матчи U-21 не менее важны, особенно когда нужно выходить на Евро", - сказал Трубин в интервью Sport Arena.