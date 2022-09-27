  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Трубин: О том, что в сентябре отправлюсь в молодежную сборную, знал еще в мае
В тренде

Трубин: О том, что в сентябре отправлюсь в молодежную сборную, знал еще в мае

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Он отнесся к этому спокойно

Трубин: О том, что в сентябре отправлюсь в молодежную сборную, знал еще в мае

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, как принималось решение о его возвращении в молодежную сборную Украины.

"Еще в мае, во время подготовки к квалификации на чемпионат мира и Лиги наций, ко мне подошел Александр Васильевич и сказал, что нужно помочь "молодежке". Мы поговорили о том, что нельзя оставлять дела незавершенными и договорились, что я сыграю матч с Шотландией. Я очень благодарен за эту возможность.

Относительно отъезда в "молодежку", я отношусь к этому спокойно. Понимаю, что нужно помогать сборной Украины. И неважно, это национальная или молодежная команда. Мне нужно продолжать качественно работать, чтобы уже в будущем закрепиться по максимуму в национальной сборной.

Для меня невозможно потерять мотивацию, когда речь идет о матчах сборной Украины. Всегда с честью и гордостью одеваю футболку сборной. Разумеется, каждый футболист хочет играть в национальной команде, и я не исключение. Но сейчас матчи U-21 не менее важны, особенно когда нужно выходить на Евро", - сказал Трубин в интервью Sport Arena.

Читайте такжеУкраина U21 – Словакия U21. Анонс и прогноз на плей-офф за выход на Евро-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Украина Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде