Ротань - о жеребьевке Евро-2023: Не скажу, что очень тяжелая группа

Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань поделился впечатлениями от жеребьевки основной части Евро-2023 и планами подготовки команды. Напомним, что украинская команды сыграет в одной группе с Испанией, Хорватией и Румынией.

"Соперники в групповом раунде? Там слабых команд уже нет. Здесь все команды, в матчах с которыми нам не будет легко. И уверен, что не будет легко нашим соперникам. Мы знаем, что испанцы – гранды, на уровне молодежных сборных эта команда практически всегда доходит до полуфиналов, а то и побеждает.

Что касается Хорватии, все мы знаем школу хорватского футбола – это "кузница талантов". Знаем, в какой группе они были и кого [сборную Дании] в плей-офф проходили. Мы на себе почувствовали, что это хорошая сборная. Ну и хозяева турнира, румыны – за них будут болельщики. Не скажу, что очень тяжелая группа. Когда вышли в финал, я ребятам сказал, что такие игры, которые были в плей-офф, теперь будут в каждом туре. Для нас это, в первую очередь, праздник футбола.

Встреча с Испанией в последнем туре? Если посмотреть с точки зрения стратегии – да. Но все равно мы сыграем с каждой командой в группе. Все равно в каждом матче за победу дают три очка, за ничью – одно. И если мы хотим пройти дальше, по меньшей мере, выйти из группы, нам в каждом матче нужно достигать максимума.

Участие на Евро-2023 игроков главной команды? Это будет зависеть от договоренностей с главным тренером национальной сборной, отпустит ли он. И будем уже отталкиваться от этой ситуации. Отпустят – возьмем. Нам хочется иметь таких игроков и конкуренцию. С таким кадровым потенциалом можно добиваться целей. Но все будет зависеть от сборной.

Когда мы были в группе, Мудрик играл за нас. Но эти игроки должны понимать, что едут туда не как игроки основного состава, существует конкуренция. И те ребята, когда выходили на турнир, тоже заслуживают играть. Кто к тому времени будет сильнее, тот и будет играть.

Что касается подготовки к Евро-2023, то у нас были запланированы на ноябрь матчи с грузинами и румынами. Уже договоренности были, но думаю, что от матча с Румынией 21 ноября мы откажемся, потому что будем играть в одной группе.

Что касается марта, есть у нас на тот момент маленькие проблемы, потому что я уже общался с главным тренером национальной сборной и он хочет вызвать наших игроков на сбор национальной команды. Для нас это, конечно, станет проблемой. Но я уже говорил, что мы работаем для национальной сборной", - сказал Ротань.