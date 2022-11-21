 Украинская молодежка в экспериментальном составе расписала ничью с хозяевами Евро-2023 ᐉ UA-Футбол
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Украинская молодежка в экспериментальном составе расписала ничью с хозяевами Евро-2023

Молодежная сборная Украины
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На сборе сыграли вничью с Грузией

Украинская молодежка в экспериментальном составе расписала ничью с хозяевами Евро-2023

uaf.ua

Новина українською

Украинская молодежка в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора провела второй контрольный матч.

В рамках подготовки к Евро-2023 подопечные Ротаня сыграли с хозяевами турнира – сборной Грузии.

Естественно, состав нашей молодежки был экспериментальным – это было понятно еще ранее, когда тренер только называл состав на сбор.

Тем не менее, посмотреть потенциальных сменщиков основы нужно было.

Первый тайм был не самым интересным – команды привыкали друг к другу и опасные моменты практически не возникали.

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А вот после перерыва дело пошло интереснее. Активизировалась наша команда, что и привело к голу – в середине второго тайма прошла классная комбинация украинцев, которую завершил точным ударом Кащук.

Правда, радость была недолго – уже через 7 минут грузины отыгрались – шальной дальний удар, который залетел в ворота. Нужно отметить, что Твардовский тут явно не выручил, пропустив во вратарский угол.

Остаток матча сборная Украины провела в атаках, но так и не додавила соперника – итоговые 1:1.

Этим матчем украинская молодежка закрывает сбор и в ближайшие дни возвращается домой.

Грузия U-21 – Украина U-21 1:1

Голы: Хвадагиани (70) – Кащук (63)

Украина: Кинарейкин (Твардовский, 46), Кузик (Фарина, 79), Слюсар, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желизко (к), Кулаковский (Сапуга, 66), Кащук, Краснопир (Гончарук, 84), Сигеев (Кудрявый, 66).

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В статье: Украина U-21
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