Определился календарь матчей отбора Евро-2025 для сборной Украины U-21
Начинаем с Северной Ирландией дома, заканчиваем с Сербией на выезде
uefa.com
2 февраля в Ньоне
По итогам жеребьевки наша команда попала в группу F, где ее соперниками будут сборные Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.
Календарь матчей сборной Украины:
12.09.2023: Украина - Северная Ирландия
12.10.2023: Люксембург — Украина
16.10.2023: Украина - Англия
17.11.2023: Украина - Люксембург
21.11.2023: Украина — Азербайджан
26.03.2024: Азербайджан — Украина
06.09.2024: Украина - Сербия
10.09.2024: Северная Ирландия - Украина
11.10.2024: Англия - Украина
15.10.2024: Сербия - Украина
Плей-офф: 11-19 ноября 2024 года.
В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в которому будут играть шесть обладателей вторых мест).
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