Определился календарь матчей отбора Евро-2025 для сборной Украины U-21

2 февраля в Ньоне состоялась церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2025 (U-21), после чего определился календарь матчей с участием молодежной сборной Украины.

По итогам жеребьевки наша команда попала в группу F, где ее соперниками будут сборные Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.

Календарь матчей сборной Украины:

12.09.2023: Украина - Северная Ирландия

12.10.2023: Люксембург — Украина

16.10.2023: Украина - Англия

17.11.2023: Украина - Люксембург

21.11.2023: Украина — Азербайджан

26.03.2024: Азербайджан — Украина

06.09.2024: Украина - Сербия

10.09.2024: Северная Ирландия - Украина

11.10.2024: Англия - Украина

15.10.2024: Сербия - Украина

Плей-офф: 11-19 ноября 2024 года.

В финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в которому будут играть шесть обладателей вторых мест).