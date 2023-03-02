  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей на Евро-2023
В тренде

Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(2 голосов)

Сине-желтые устроятся в столице Румынии

Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей на Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет матчи группового турнира чемпионата Европы-2023.

Команда Руслана Ротаня примет соперников в Румынии на двух стадионах в Бухаресте - на "Рапид-Джулеште" и "Стяуа", сообщает пресс-служба УАФ. На "Рапид-Джулешти" сине-желтые встретятся с Хорватией и Испанией (21 и 27 соответственно). Игра с Румынией состоится на "Стяуа" 24 июня.

Напомним, что финальная часть Евро-2023 U-21 стартует 21 июня. Три лучших команды получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.

Читайте такжеРуслан Ротань – главный тренер одновременно трех профессиональных команд
По теме
yellow-arrow
Ротань: При подготовке к матчу с Англией буду на связи с Ребровым
yellow-arrow
Ротань: В Александрии есть кандидаты в молодежную сборную Украины
yellow-arrow
УАФ опубликовала календарь молодежной сборной Украины на Евро-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 молодежная сборная Украины
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде