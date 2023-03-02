Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей на Евро-2023
Сине-желтые устроятся в столице Румынии
Фото: пресс-служба УАФ
Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет матчи группового турнира чемпионата Европы-2023.
Команда Руслана Ротаня примет соперников в Румынии на двух стадионах в Бухаресте - на "Рапид-Джулеште" и "Стяуа", сообщает пресс-служба УАФ. На "Рапид-Джулешти" сине-желтые встретятся с Хорватией и Испанией (21 и 27 соответственно). Игра с Румынией состоится на "Стяуа" 24 июня.
Напомним, что финальная часть Евро-2023 U-21 стартует 21 июня. Три лучших команды получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- ВСУ отразили более 170 атак россиян за среду
- Украинское дерби в АПЛ, провал Марселя в кубке, новички Динамо и Шахтёра. Главные новости за 1 марта
- Ротань: При подготовке к матчу с Англией буду на связи с Ребровым
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
Новости по теме
- 06:30 Зарубежные Украинское дерби в АПЛ, провал Марселя в кубке, новички Динамо и Шахтёра. Главные новости за 1 марта
- 15:18 Украинские Александрия арендовала двух игроков Шахтера U-19
- 06:20 Зарубежные Ротань возглавил сборную, Шахтер разбил Минай, Рух вылетел из еврокубков. Главные новости за 28 февраля
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн