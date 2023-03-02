Сборная Украины U-21 узнала место проведения матчей на Евро-2023

Стало известно, где молодежная сборная Украины проведет матчи группового турнира чемпионата Европы-2023.

Команда Руслана Ротаня примет соперников в Румынии на двух стадионах в Бухаресте - на "Рапид-Джулеште" и "Стяуа", сообщает пресс-служба УАФ. На "Рапид-Джулешти" сине-желтые встретятся с Хорватией и Испанией (21 и 27 соответственно). Игра с Румынией состоится на "Стяуа" 24 июня.

Напомним, что финальная часть Евро-2023 U-21 стартует 21 июня. Три лучших команды получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.