Сразу четыре форварда. Ротань назвал состав молодежной сборной на мартовский сбор

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань объявил список из 26-ти игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки к финальному турниру Евро-2023 (U-21).

Также наставник сине-желтых определил резерв сборной, в который вошли 13 исполнителей. В случае возможного повреждения футболисты из резервного списка могут пополнить основную группу.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Роман Дидык (все - "Рух" Львов), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Александр Драмбаев ("Зюльте-Варегем", Бельгия).

Полузащитники: Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - "Днепр-1" Днепр), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба - "Заря" Луганск), Николай Михайленко ("Александрия"), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Олег Очеретько, Дмитрий Крыськив (оба - "Шахтер" Донецк), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса).

Нападающие: Богдан Вьюник ("Грацер", Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Николай Кухаревич ("Гиберниан", Шотландия).

Резервный список

Вратарь: Денис Твардовский ("Шахтер" Донецк).

Полевые игроки: Дмитрий Капинус ("Металлист 1925" Харьков), Алексей Сыч ("Кортрейк", Бельгия), Антон Боль, Максим Дячук, Назар Волошин, Владислав Супряга (все - "Динамо" Киев), Марьян Фарина ("Шахтер" "Донецк"), Андрей Булеза ("Минай"), Марко Сапуга ("Рух" Львов), Викентий Волошин ("Александрия"), Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан), Максим Кучерявый ("Фалкирк", Шотландия).

Как указывает пресс-служба УАФ, молодежная сборная Украины во время сборов, которое будет проходить с 20 по 27 марта, проведет два спарринга. 24 марта в Турции подопечные Руслана Ротаня встретятся с молодежной сборной Дании. 27-го числа сине-желтые на Апеннинах сыграют против команды Италии. Местом проведения встречи станет стадион "Оресте Граннило" в городе Реджо-ди-Калабрия.

Заметим, что Руслан Ротань в марте также будет исполнять обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Он будет руководить командой на матче отбора в Евро-2024 против сборной Англии 26 марта. Будет ли Ротань присутствовать на обоих матчах, УАФ не уточняет. Ранее Руслан Петрович назвал список из 26 игроков, которые будут готовиться к противостоянию с англичанами.

Молодежная сборная Украины летом примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками сине-желтых будут Румыния, Испания и Хорватия.