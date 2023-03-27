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Италия U-21 - Украина U-21: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча

Молодежная сборная Украины
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Прямая трансляция товарищеского матча между молодежными сборными Италии и Украины, 27 марта 2023

Италия U-21 - Украина U-21: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча

фото - УАФ

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между молодежными сборными Италии и Украины, которые встретятся в рамках подготовки к финальной части Евро-2023. Накануне сине-желтые драматически обыграли Данию 3:2, да еще без главного тренера. На этот раз Руслан Ротань присоединится к команде, чтобы отшлифовать ее накануне ответственного старта. Начало матча – в 21:00.

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Товарищеский матч
27 марта. Начало игры – 21:00

Италия U-21 – Украина U-21

Текстовую трансляцию читайте здесь >>>

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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