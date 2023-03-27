Италия U-21 - Украина U-21: смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча
Прямая трансляция товарищеского матча между молодежными сборными Италии и Украины, 27 марта 2023
фото - УАФ
Вашему вниманию прямая видео трансляция товарищеского матча между молодежными сборными Италии и Украины, которые встретятся в рамках подготовки к финальной части Евро-2023. Накануне сине-желтые драматически обыграли Данию 3:2, да еще без главного тренера. На этот раз Руслан Ротань присоединится к команде, чтобы отшлифовать ее накануне ответственного старта. Начало матча – в 21:00.
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Товарищеский матч
27 марта. Начало игры – 21:00
Италия U-21 – Украина U-21
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