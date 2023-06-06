Молодежка отправилась на сбор в Австрию. Легионеры присоединятся к команде на месте. ФОТО
Команда отправилась на зарубежный сбор транзитом через Львов и Ужгород
Фото Павла Кубанова - УАФ
Завтра, 7 июня, в Австрии начнется НТЗ
Сегодня тренерский штаб команды и группа игроков, собравшись в Киеве, отправилась через Львов в Ужгород.
В обоих городах к коллективу присоединятся другие представители отечественных клубов, и после ночевки в центре Закарпатья в среду утром делегация отправится в словацкий Кошице. Оттуда молодежная сборная перелетит в Вену, после чего автобусом достанется непосредственно место дислокации в Штирии (федеральная земля на юго-востоке Австрии).
Легионеры присоединятся к команде уже в альпийской стране, и завтра вечером в распоряжении Руслана Ротаня
Напомним, во время австрийского сбора, 16 числа, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Ирландии. Кроме того, тренерским штабом ведутся переговоры об организации еще одного спарринга.
В официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, вызванные на июньский сбор национальной команды Украины.
Евро-2023 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе сыграет с Хорватией, Испанией и Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.
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