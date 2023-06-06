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Молодежка отправилась на сбор в Австрию. Легионеры присоединятся к команде на месте. ФОТО

Молодежная сборная Украины
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Команда отправилась на зарубежный сбор транзитом через Львов и Ужгород

Молодежка отправилась на сбор в Австрию. Легионеры присоединятся к команде на месте. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Завтра, 7 июня, в Австрии начнется НТЗ молодежной сборной Украины, которая будет готовиться к финальному турниру Евро-2023 (U-21).

Сегодня тренерский штаб команды и группа игроков, собравшись в Киеве, отправилась через Львов в Ужгород.

В обоих городах к коллективу присоединятся другие представители отечественных клубов, и после ночевки в центре Закарпатья в среду утром делегация отправится в словацкий Кошице. Оттуда молодежная сборная перелетит в Вену, после чего автобусом достанется непосредственно место дислокации в Штирии (федеральная земля на юго-востоке Австрии).

Легионеры присоединятся к команде уже в альпийской стране, и завтра вечером в распоряжении Руслана Ротаня должно быть 24 исполнителя. Один футболист Иван Желизко прибудет в расположение сборной 10 июня после того, как накануне сыграет за свой клуб "Валмиера" в чемпионате Латвии.

Напомним, во время австрийского сбора, 16 числа, состоится товарищеский матч между молодежными сборными Украины и Ирландии. Кроме того, тренерским штабом ведутся переговоры об организации еще одного спарринга.

В официальную заявку молодежной сборной Украины на Евро-2023 войдут 23 игрока, причем в списке могут оказаться и футболисты, вызванные на июньский сбор национальной команды Украины.

Евро-2023 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе сыграет с Хорватией, Испанией и Напомним, что в этом году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Соперниками украинцев в группе B будут Хорватия (21 июня), Румыния (24 июня) и Испания (27 июня). Турнир пройдет с 21 июня по 8 июля в Румынии и Грузии.

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В статье: Украина U-21
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