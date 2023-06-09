  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Хавбек сборной Украины U-21: Мы понимаем, какая перед нами стоит задача
В тренде

Хавбек сборной Украины U-21: Мы понимаем, какая перед нами стоит задача

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украинская молодежка сыграет на Евро-2023 U-21

Хавбек сборной Украины U-21: Мы понимаем, какая перед нами стоит задача

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины U-21 Артем Бондаренко надеется, что Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков и другие, кто подходит по возрасту, смогут помочь украинской молодежке на Евро-2023.

"Сезон действительно был тяжелым, у нас было несколько дней отдохнуть, а сейчас сбор. Мы понимаем, какая перед нами стоит задача и какую страну мы представляем. Какая задача? Называть не буду, но она есть.

Мудрик и другие игроки национальной сборной? Нам будет не хватать этих ребят. Особенно тех, кто прошел с нами отбор - Жора, Толя, Миша. Добавят их в состав — будем счастливы, нет — так и будет", — сказал Бондаренко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.

Читайте такжеБражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали
По теме
yellow-arrow
Определился еще один спарринг-партнер молодежной сборной Украины
yellow-arrow
Молодежка отправилась на сбор в Австрию. Легионеры присоединятся к команде на месте. ФОТО
yellow-arrow
Бражко - о молодежном Евро: Хороший результат будет, если возьмем медали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Артем Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде