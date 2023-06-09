Хавбек сборной Украины U-21: Мы понимаем, какая перед нами стоит задача

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины U-21 Артем Бондаренко надеется, что Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков и другие, кто подходит по возрасту, смогут помочь украинской молодежке на Евро-2023.

"Сезон действительно был тяжелым, у нас было несколько дней отдохнуть, а сейчас сбор. Мы понимаем, какая перед нами стоит задача и какую страну мы представляем. Какая задача? Называть не буду, но она есть.

Мудрик и другие игроки национальной сборной? Нам будет не хватать этих ребят. Особенно тех, кто прошел с нами отбор - Жора, Толя, Миша. Добавят их в состав — будем счастливы, нет — так и будет", — сказал Бондаренко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.