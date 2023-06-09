Хавбек сборной Украины U-21: Мы понимаем, какая перед нами стоит задача
Украинская молодежка сыграет на Евро-2023 U-21
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины U-21 Артем Бондаренко надеется, что Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков и другие, кто подходит по возрасту, смогут помочь украинской молодежке на Евро-2023.
"Сезон действительно был тяжелым, у нас было несколько дней отдохнуть, а сейчас сбор. Мы понимаем, какая перед нами стоит задача и какую страну мы представляем. Какая задача? Называть не буду, но она есть.
Мудрик и другие игроки национальной сборной? Нам будет не хватать этих ребят. Особенно тех, кто прошел с нами отбор - Жора, Толя, Миша. Добавят их в состав — будем счастливы, нет — так и будет", — сказал Бондаренко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Напомним, чемпионат Европы 2023 U-21 стартует 21 июня. Сборная Украины в группе В сыграет с Хорватией, Испанией и Румынией.
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