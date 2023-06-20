  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21
В тренде

Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

У футболиста "Динамо" выявили повреждение

Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21

uaf.ua

Новина українською

Главному тренеру молодежной сборной Украины Руслану Ротаню пришлось внести коррективы в заявку перед стартом Евро-2023 U-21.

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко, который провел минувший сезон в аренде в "Александрии", получил травму (комбинированное повреждение связок коленного сустава). Его заменит защитник "Черноморца" Владимир Салюк, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, уже завтра, 21 июня украинская команда сыграет стартовый матч финальной части чемпионата Европы-2023. Соперником нашей команды станет Хорватия U-21. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В группе С сине-желтые встретятся также с Испанией и Румынией.

Читайте такжеЗабарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
По теме
yellow-arrow
Забарный объяснил, почему не сыграет на Евро U-21
yellow-arrow
Украинская молодежка перебралась в Румынию. Во вторник ждут прибытия Трубина, Судакова, Мудрика и Ваната
yellow-arrow
Ребров: У Мудрика проблемы с икроножной мышцей. Его участие в молодежном Евро под вопросом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Николай Михайленко Владимир Салюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде