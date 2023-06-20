Ротань сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины U-21
У футболиста "Динамо" выявили повреждение
uaf.ua
Главному тренеру молодежной сборной Украины Руслану Ротаню пришлось внести коррективы в заявку перед стартом Евро-2023 U-21.
Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко, который провел минувший сезон в аренде в "Александрии", получил травму (комбинированное повреждение связок коленного сустава). Его заменит защитник "Черноморца" Владимир Салюк, сообщает официальный сайт УАФ.
Напомним, уже завтра, 21 июня украинская команда сыграет стартовый матч финальной части чемпионата Европы-2023. Соперником нашей команды станет Хорватия U-21. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
В группе С сине-желтые встретятся также с Испанией и Румынией.
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