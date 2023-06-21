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Вьюнник - о Евро: Мотивация зашкаливает, потому что мы играем за наш народ

Молодежная сборная Украины
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Форвард молодежки с нетерпением ждет матча с хорватами

Вьюнник - о Евро: Мотивация зашкаливает, потому что мы играем за наш народ

Фото: УАФ

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник поделился ожиданиями от старта команды на Евро-2023 (U-21). Напомним, в первом матче турнира сине-желтые сыграют сегодня с одногодками из Хорватии.

"Мы будем играть в свою игру. Но хорваты очень хорошие индивидуальные исполнители. Будем пытаться переиграть их за счет желания. Все остальное - посмотрим уже на поле. Хорватские игроки U-21 переходят в национальную команду, они имеют очень хорошую академию, в целом систему от академии до национальной команды. Поэтому на поле будут показывать себя, а мы - себя.

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Повторюсь: мотивация зашкаливает, потому что мы играем за наш народ, за наших людей, которые сейчас находятся в Украине. Также я хочу поблагодарить Вооруженные силы Украины, которые защищают нашу землю. Эта игра и в целом турнир будут для наших людей. Добавляет ли мотивации еще и возможность поехать на Олимпиаду? Конечно.

Те игроки, которые приехали из национальной сборной, немного отдыхали, ведь им сказалась дорога. Но мы уже готовы, можно так сказать", - отметил Вьюнник.

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В статье: Украина U-21 Хорватия U-21 Богдан Вьюнник
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Источник:
Суспільне Спорт

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