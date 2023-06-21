Сикан: Для нас самое важное – результат, и мы его достигли

Нападающий молодежной сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал итог первого матча команды на Евро-2023 U-21 с Хорватей (2:0) .

"Каждый гол, каждый голевой момент добавляет уверенности в себе. Для нас самое важное – результат, и мы его достигли. Что касается Хорватии, то до матча у нас не было вообще про них информации. У них новый тренер, ни одного спарринга не провели. Даже на тренировку предматчевую они не вышли – не знаю почему.

Было сложно узнать состав, как они будут играть. Поэтому рассматривали больше индивидуальные моменты игроков в их клубах. Самое важное – победа для Украины, для ВСУ. Хочется помочь эмоциями украинцам", – сказал Сикан.