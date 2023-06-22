"Продемонстрировали победный настрой". Трубин - об удачном старте Украины на Евро

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями после победы над Хорватией U-21 (2:0) в первом туре чемпионата Европы-2023.

"Для нас это большая победа. Матч получился сложным, соперник был силен, но мы хорошо сделали свое дело. Времени праздновать у нас нет, через несколько дней нас ждет очередной матч.

На таком высоком уровне, даже небольшая ошибка может навредить вам, поэтому нужно быть очень сосредоточенным. Мы сегодня именно такими и были. Мы продемонстрировали победный настрой. Командный дух у нас на самом деле был на высоте.

Мы собираемся идти от матча к матчу. Сейчас мы сосредоточены только на нашей следующей игре против Румынии, а там посмотрим", - приводит слова Трубина официальный сайт УЕФА.