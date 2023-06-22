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Вратарь сборной Хорватии U-21: Мы разочарованы, так как рассчитывали на большее

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Хорваты уступили украинцам со счетом 0:2

Вратарь сборной Хорватии U-21: Мы разочарованы, так как рассчитывали на большее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер молодежной сборной Хорватии Доминик Котарски прокомментировал поражение от Украины U-21 (0:2) в первом туре группового этапа Евро-2023 U-21.

"Мы все очень разочарованы, ожидали гораздо большего. Я не знаю почему, но мы вышли на игру со слишком большим уважением. Мы очень хорошо подготовились к этому, и я не знаю, что произошло сегодня.

Это не лучшая ситуация для нас. Но у нас осталось две игры, и все еще зависит от нас. Нам нужно поднять голову и в предстоящих матчах действовать лучше", - цитирует Котарски пресс-служба УЕФА.

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В статье: Украина U-21 Хорватия U-21
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Источник:
uefa

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