Вратарь сборной Хорватии U-21: Мы разочарованы, так как рассчитывали на большее
Хорваты уступили украинцам со счетом 0:2
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер молодежной сборной Хорватии Доминик Котарски прокомментировал поражение от Украины U-21 (0:2) в первом туре группового этапа Евро-2023 U-21.
"Мы все очень разочарованы, ожидали гораздо большего. Я не знаю почему, но мы вышли на игру со слишком большим уважением. Мы очень хорошо подготовились к этому, и я не знаю, что произошло сегодня.
Это не лучшая ситуация для нас. Но у нас осталось две игры, и все еще зависит от нас. Нам нужно поднять голову и в предстоящих матчах действовать лучше", - цитирует Котарски пресс-служба УЕФА.
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Источник:uefa
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