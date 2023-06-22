Вратарь сборной Хорватии U-21: Мы разочарованы, так как рассчитывали на большее

Голкипер молодежной сборной Хорватии Доминик Котарски прокомментировал поражение от Украины U-21 (0:2) в первом туре группового этапа Евро-2023 U-21.

"Мы все очень разочарованы, ожидали гораздо большего. Я не знаю почему, но мы вышли на игру со слишком большим уважением. Мы очень хорошо подготовились к этому, и я не знаю, что произошло сегодня.

Это не лучшая ситуация для нас. Но у нас осталось две игры, и все еще зависит от нас. Нам нужно поднять голову и в предстоящих матчах действовать лучше", - цитирует Котарски пресс-служба УЕФА.