Легендарный форвард Тоттенхэма и сборной Ирландии возглавил Маккаби

Тель-Авивский "Маккаби" объявил о назначении главным тренером 42-летнего Робби Кина. На посту он заменил Айтора Каранку.

До этого Кин работал в тренерском штабе Аллардайса в "Лидсе". Стороны подписали контракт на два года.

Робби Кин известен в первую очередь по выступлениям за "Тоттенхэм". В составе шпор он отыграл 306 матчей, в которых забил 122 гола. Также выступал за "Вулверхэмптон", "Интер", "Лидс", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Астон Виллу" и "Лос-Анджелес Гэлэкси". Является рекордсменом сборной Ирландии по количеству матчей (146) и голов (68).

"Маккаби" в прошлом чемпионате Израиля финишировал третьим, отстав от "Маккаби" из Хайфы на десять очков.