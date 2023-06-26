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Легендарный форвард Тоттенхэма и сборной Ирландии возглавил Маккаби

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Неожиданный выбор Робби Кина

Легендарный форвард Тоттенхэма и сборной Ирландии возглавил Маккаби

фото - Getty Images

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Тель-Авивский "Маккаби" объявил о назначении главным тренером 42-летнего Робби Кина. На посту он заменил Айтора Каранку.

До этого Кин работал в тренерском штабе Аллардайса в "Лидсе". Стороны подписали контракт на два года.

Робби Кин известен в первую очередь по выступлениям за "Тоттенхэм". В составе шпор он отыграл 306 матчей, в которых забил 122 гола. Также выступал за "Вулверхэмптон", "Интер", "Лидс", "Ливерпуль", "Вест Хэм", "Астон Виллу" и "Лос-Анджелес Гэлэкси". Является рекордсменом сборной Ирландии по количеству матчей (146) и голов (68).

"Маккаби" в прошлом чемпионате Израиля финишировал третьим, отстав от "Маккаби" из Хайфы на десять очков.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Робби Кин
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