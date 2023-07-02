Молодежная сборная Украины потеряла еще одного нападающего перед матчем Евро-2023 против Франции

Нападающий молодежной сборной Украины Богдан Вьюнник пропустит матч 1/4 финала Чемпионата Европы-2023 против сборной Франции. Об этом футболист сообщил в комментарии Суспільному.

Форварду удалось избежать перелома руки, однако у него был диагностирован разрыв мягких тканей. Это привело к внутреннему кровотечению.

Перед матчем третьего тура группового этапа ЧЕ-2023 главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань сообщал, что у Вьюнника проблемы с рукой из-за того, что он неудачно приземлился на нее во время тренировки. Участие Богдана в матче с испанцами было под вопросом, однако он сыграл все 90 минут и забил гол.

Это вторая потеря в атаке для сборной Украины U-21. Матч против молодежки "галльских петухов" также пропустит Владислав Ванат из-за дисквалификации. Единственным центрфорвардом в распоряжении Руслана Ротаня остается Даниил Сикан.

Поединок против французов запланирован на сегодня, 2 июля. Старт встречи – в 22:00.