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Хавбек сборной Украины U-21: Не ошибается тот, кто ничего не делает

Молодежная сборная Украины
(4 голосов)

Сине-желтые были в шаге от финала Евро-2023

Хавбек сборной Украины U-21: Не ошибается тот, кто ничего не делает

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко отреагировал на вылет команды с молодежного Евро-2023. В полуфинале турнира сине-желтые разгромно уступили испанским сверстникам со счетом 1:5.

"Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь этот путь. Благодарю каждого игрока, каждого человека из персонала и тренерского штаба, каждого болельщика. Это были незабываемые эмоции, переживания и огромный опыт.

Сегодня получилось так как получилось, мы проиграли. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Это для меня опыт и для каждого из нас. Спасибо нашим воинам. Слава Украине. Слава ВСУ", - написал Бражко в своем Instagram.

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В статье: Украина U-21 Испания U-21 Владимир Бражко молодежный Евро-2023
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