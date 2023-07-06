Хавбек сборной Украины U-21: Не ошибается тот, кто ничего не делает

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко отреагировал на вылет команды с молодежного Евро-2023. В полуфинале турнира сине-желтые разгромно уступили испанским сверстникам со счетом 1:5.

"Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто нас поддерживал весь этот путь. Благодарю каждого игрока, каждого человека из персонала и тренерского штаба, каждого болельщика. Это были незабываемые эмоции, переживания и огромный опыт.

Сегодня получилось так как получилось, мы проиграли. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Это для меня опыт и для каждого из нас. Спасибо нашим воинам. Слава Украине. Слава ВСУ", - написал Бражко в своем Instagram.