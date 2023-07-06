Больно и обидно, но не стыдно. Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Испании

Сейчас главное – не опуститься до уровня примитивных глорихантеров, для которых важен результат, и которые с легкостью меняют свою милость на гнев, стоит лишь узреть на табло категорически неприемлемые цифры. Поэтому сразу, четко и внятно: кто уже влился в эту струю и дальше счета не смотрит – тому не сюда.

Не являясь поклонником комментатора трансляции на «Суспільному», тем не менее, вчера подписался бы под многими из его «успокоительных» тезисов, звучавших в последние полчаса – когда ловить нам было уже нечего. Собственно, мое мнение вам известно: выйдя в полуфинал и обыграв Францию, мы прыгнули «вище неба». И кого винить в том, что для роли небожителей все еще не годимся? Ротаня?

Не делайте мне смешно. Для этого есть белогубки. Кстати, упомянутый герой нашего времени пришел в себя еще накануне полуфинала, выдав непрошибаемый тезис: «Ротань еще ничего не выиграл». Ни больше, ни меньше. Оказывается, чтобы быть признанным Элитным Болельщиком, нужно было выиграть это Евро! Впервые в истории – и целой Олимпиады мало. Где, между прочим, главное – участие.

Ну а теперь-то, ясное дело, как говорят французы, мы вернулись к нашим баранам. Или бараны к нам. Ротань снова физрук, и писать это нужно непременно крупными буквами – вдруг кто не разглядит. Зачем я опять про тех, кто весь вечер на манеже? Если бы такого персонажа на сайте не было, его бы стоило выдумать. Чтобы перед глазами всегда был пример, кому мы уподобляемся, когда судим о футболистах сугубо по результату.

Что увидел я? Попытку сыграть на равных с еще одним фаворитом этого весьма неслабого по составу участников турнира. Если не ошибаюсь, Крыськив перед матчем говорил: чтобы выиграть, мы должны наступить себе на горло? Не имелось ли в виду, что мы должны забыть об игре, а сосредоточиться на достижении результата? Тогда я не стану упрекать ребят в том, что они продолжали играть в футбол, даже ведя в счете.

Наверное, можно было «включить Петракова» (или вставьте сами более подходящую фамилию, если пример неудачен), ощетиниться и продемонстрировать наш старый недобрый стиль рожденных ползать. Беда в том, что эта команда, в основном ее составе, так не умеет. Впрочем, для кого беда, а кому и за счастье. Вчера они дерзко соревновались с испанцами в футболе, а не мешали им играть. И были разгромлены наголову.

Ну не доросли мы до их музыки. Повод ли это для того, чтобы путаться в ногах, используя любые средства в надежде, что засмотревшийся вверх оппонент вдруг споткнется, и тут уж мы его завалим? Или все-таки нужно тянуться вслед за ним, подпрыгивать в нетерпении – когда же, наконец, подрастем? Мне больше по душе второе.

Команда Ротаня осталась верна себе: она играла вперед и пыталась действовать с позиции силы. Проблема в том, что соперник в такой игре гораздо искушеннее и искуснее. Плюс он, несомненно, учел «уроки французского» и максимально серьезно на нас настроился. А уж когда еще и пропустил первым…

Поединок вышел максимально зрелищным – таким, каким и должен быть полуфинал молодежного турнира. Подчеркну, это стало возможно лишь благодаря усилиям обеих команд. Украина много позволила сопернику, но и сама дышала полной грудью, то и дело идя в атаку крупными силами, демонстрируя привлекательный футбол. Но Испания элементарно сильнее, а сенсации случаются не так часто, как нам хотелось бы.

Мы могли отыграться и продолжить дуэль на равных еще перед перерывом, но Тенас блестяще парировал удар Сикана. Ларчик закрылся на 54-й минуте, когда Бланко сделал счет 3:1. Вероятно, подсознательно наши почувствовали, что им не отыграться. Далее «по инерции» последовали полторы попытки у испанских ворот, но последние полтайма уже скорее доигрывались. Это если говорить о фактах и психологии.

Итоговый крупный счет несправедлив по отношению к нам. Испания была сильнее не настолько. Зато впечатлила ее реализация: не завершились голами лишь три чреватые ими атаки из восьми. Украина же «наиграла» аккурат на свой единственный забитый мяч.

Самой заметной фигурой матча назову Бондаренко. Помимо своего гола и «паса» сопернику, он еще дважды угрожал воротам Тенаса. А вот самым эффективным в ключевые эпизоды игры показал себя испанец Руис, сравнявший счет и ассистировавший партнеру, когда забивался последний мяч. Два капитана, но с разной судьбой.

К слову, напомню, что и в группе Испанию от поражения спас именно Руис – возможно, лучший игрок Евро по индивидуальным техническим качествам.

Я толком не видел англичан, поэтому не стану утверждать, что мы проиграли здесь сильнейшему. Да и финал есть финал. Но в том, что именно для нас это был противник не под силу, у меня сомнений нет. Скажу больше, я так до сих пор и не понял, почему во втором тайме «сдулись» французы – до этого они тоже смотрелись явно предпочтительнее.

А вчера нам было больно – отделали нас конкретно, это факт. Было обидно – потому что все так хорошо начиналось, да еще и на волне победного четвертьфинала. Но стыдно не было ни разу, вот ни капельку. Отыграли, как сумели. Но играли – не мучились. Что ж, есть куда расти. А про циферки можно уже начинать забывать. Они ушли в историю.

Эксперты расскажут вам, что и почем. Где была заслуга Ротаня, а где вина. Лично мне же, как зрителю и любителю Игры, остается поблагодарить его команду за те пять вечеров футбола, которые она подарила нам этим летом. Не раков на безрыбье, а полноценных и содержательных футбольных вечеров. Без хэппи-энда, но и не без добычи. А главное, с ощущением, что команда у Ротаня все-таки есть. В том числе, с прицелом на Олимпиаду.

Скажу больше, самые приятные ощущения в ушедшем сезоне нам доставила именно эта команда. И с учетом ее возраста, это вдвойне замечательно, ибо говорит о том, что у нас есть футбольное будущее. Несмотря ни на что, начиная с вынужденной убогости нашего чемпионата. А ведь в этом и есть смысл и предназначение молодежной сборной. Так что побыли с ними в радости и в горе – и вперед…

Сдается мне, джентльмены, что это была оптимистическая трагедия.