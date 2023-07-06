Олимпиада - тоже хорошо. Испания U-21 - Украина U-21 5:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото Павла Кубанова - УАФ
Молодежная сборная Украины завершила свое выступление на Евро-2023.
Команда Ротаня в полуфинале турнира встречалась с Испанией и разгромно проиграла со счетом 1:5.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Абель Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхио Гомес, 78 - Бондаренко, 13
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