Евро U-21. Испания - Украина 5:1. Развалились в самый ответственный момент

Выход в полуфинал молодежного Евро стал прорывом для футбольной Украины, но сегодняшний матч мы точно захотим забыть как можно скорее.

Испания начисто съела Украину за счет превосходства в классе и грамотного плана на игру. Соперник встречал наших очень глубоко, не оставляя зон за спиной; в атаке же ставку сделали на резкие вертикальные пасы.

Все это в итоге сработало на 120%, хотя первыми и забили украинцы - это Судаков единственный раз за игру дал на ход Мудрику, и тот с рикошетом вывел на удар Бондаренко. Артем не промазал.

???????? Mykhailo Mudryk has now back to back assists in his first two starts for Ukraine at the #U21EURO Championships. ????️ vs Spain U21 ????️ vs France U21 #CFC #UKRAINE pic.twitter.com/WzLzV8XPLW

Но что было дальше? Полное фиаско опорной зоны и центра защиты. Испанцы забили в ответ после первой же передачи на ход Абелю Руису - Бражко провалился, даже имея гандикап.

Или взять момент через семь минут - ну как можно было позволять Ойяну Сансету без помех пробивать с 22 метров? Хавбек "Атлетика" в таких ситуациях забивает 9 из 10.

Теоретически вернуть Украину в матч мог бы Сикан, если бы забил после прострела Мудрика, но его удар потащил в красивом прыжке Тенас. А больше ничего путного наши не создали - только стерильно катали мяч поперек-назад.

Слишком много игроков провалились - это и Батагов, и Назаренко, и Вивчаренко не показал потенциал, и Бражко исполнил невесть что. Как в таких условиях отыгрываться? Одними проходами Мудрика в одиночку на всех?

Spain have reached the Euro U21 final more times than any other country:



???? 1984

???? 1986

???? 1996

???? 1998

???? 2011

???? 2013

???? 2017

???? 2019

⏳ 2023



If they beat England, they will become the most successful nation in the competition's history.#U21EURO pic.twitter.com/5mJiAieQaG