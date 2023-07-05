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Евро U-21. Испания - Украина 5:1. Развалились в самый ответственный момент
Поражение вообще без шансов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Sam Barnes - Sportsfile/UEFA
Выход в полуфинал молодежного Евро стал прорывом для футбольной Украины, но сегодняшний матч мы точно захотим забыть как можно скорее.
Испания начисто съела Украину за счет превосходства в классе и грамотного плана на игру. Соперник встречал наших очень глубоко, не оставляя зон за спиной; в атаке же ставку сделали на резкие вертикальные пасы.
Все это в итоге сработало на 120%, хотя первыми и забили украинцы - это Судаков единственный раз за игру дал на ход Мудрику, и тот с рикошетом вывел на удар Бондаренко. Артем не промазал.
???????? Mykhailo Mudryk has now back to back assists in his first two starts for Ukraine at the #U21EURO Championships.— Mozo Football (@MozoFootball) July 5, 2023
????️ vs Spain U21
????️ vs France U21 #CFC #UKRAINE pic.twitter.com/WzLzV8XPLW
Но что было дальше? Полное фиаско опорной зоны и центра защиты. Испанцы забили в ответ после первой же передачи на ход Абелю Руису - Бражко провалился, даже имея гандикап.
Или взять момент через семь минут - ну как можно было позволять Ойяну Сансету без помех пробивать с 22 метров? Хавбек "Атлетика" в таких ситуациях забивает 9 из 10.
Теоретически вернуть Украину в матч мог бы Сикан, если бы забил после прострела Мудрика, но его удар потащил в красивом прыжке Тенас. А больше ничего путного наши не создали - только стерильно катали мяч поперек-назад.
Слишком много игроков провалились - это и Батагов, и Назаренко, и Вивчаренко не показал потенциал, и Бражко исполнил невесть что. Как в таких условиях отыгрываться? Одними проходами Мудрика в одиночку на всех?
Spain have reached the Euro U21 final more times than any other country:— Squawka Live (@Squawka_Live) July 5, 2023
???? 1984
???? 1986
???? 1996
???? 1998
???? 2011
???? 2013
???? 2017
???? 2019
⏳ 2023
If they beat England, they will become the most successful nation in the competition's history.#U21EURO pic.twitter.com/5mJiAieQaG
Вот и превратился второй тайм в избиение. Начал его "мадридиста" Бланко, который плотно приложился после своего же перехвата на линии нашей штрафной.
Дальше был идеальный удар бриллианта "Осасуны" Аймара Ороса издали; ну, и наконец выстрел в девятку от Серхио Гомеса в контратаке.
Жаль, но против соперника, который не ошибался и не прощал наших ошибок, команда Руслана Ротаня просто развалилась. Это не игра. Очень надеемся, что на Олимпиаде через год такого не произойдет. По факту, именно ОИ в Париже - главное достижение наших на текущем Евро.
Ну, а "Ла Рохита" идет в финал, где сыграет с англичанами. Наверное, это справедливо. Именно эти две сборные показывали самый "взрослый" футбол по ходу всего турнира.
Полуфинал Евро U-21. Бухарест. "Стяуа"
Испания U-21 - Украина U-21 - 5:1
Голы: Абель Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, Серхио Гомес, 78 - Бондаренко, 13
Испания U-21: Тенас - Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда - Бланко (Бернабе, 75), Баэна (Вейга, 75) - Родри (Барренечеа, 59), Сансет (Орос, 59), Серхио Гомес (Рикельме, 80) - Абель Руис
Украина U-21: Трубин - Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко (Брагару, 61) - Бражко (Желизко, 61) - Назаренко (Кащук, 46), Бондаренко (Очеретько, 76), Судаков, Мудрик - Сикан (Ванат, 61)
Предупреждения: Бланко, 37 - Сыч, 44
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