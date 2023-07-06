Ротань - о матче с Испанией: Еще 24 часа на восстановление, и я бы поспорил о результате

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань после полуфинального матча Евро-2023 (U-21) с Испанией (1:5) назвал восстановление одним из ключевых элементов результата.

"Считаю, что ребятам не хватило восстановления. Мы не говорили, не хотели отмазок, но игра через два на третий, то, как мы добирались, что мы просидели в какой-то конуре в аэропорту – нас задержали на пять часов, мы потратили пол дня, чтобы прибыть в Бухарест. Вы, вероятно, видели, что ребята хотели, но ноги не бежали. Восстановление играет ключевую роль, потому действительно это отразилось на результате.

Я считаю, что если бы у нас было, по крайней мере, еще 24 часа на восстановление – я бы поспорил, как закончится этот матч. Но поверьте, это очень сложно. Я видел, как сложно ребятам на футбольном поле, поэтому честно им большой респект – они заслуживали действительно большего. Но должны принять этот результат, каков он есть", - сказал Ротань.