Гецко: От Испании залетало все, что летело в створ. Трубин снова не выручил
Кипер снова получил серьезную порцию критики
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко оценил игру голкипера украинской молодежки Анатолия Трубина в
"Действительно, вчера также все залетало, что летело в створ ворот, которые защищал Трубин. Наш кипер снова не выручил в ответственный момент. По крайней мере, два гола на его совести.
Мне становится смешно, когда после удачного сэйва Трубина в каком-нибудь матче сразу появляются сообщения, что гранды европейского футбола хотят видеть его в своих рядах и выстроились в очередь.
Возможно, в перспективе Анатолий и окажется в каком-то именитом клубе, но пока ему еще работать и работать над устранением недостатков", - сказал Гецко.
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