  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Гецко: От Испании залетало все, что летело в створ. Трубин снова не выручил
В тренде

Гецко: От Испании залетало все, что летело в створ. Трубин снова не выручил

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Кипер снова получил серьезную порцию критики

Гецко: От Испании залетало все, что летело в створ. Трубин снова не выручил

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко оценил игру голкипера украинской молодежки Анатолия Трубина в полуфинальном матче Евро-2023 с Испанией (1:5).

"Действительно, вчера также все залетало, что летело в створ ворот, которые защищал Трубин. Наш кипер снова не выручил в ответственный момент. По крайней мере, два гола на его совести.

Мне становится смешно, когда после удачного сэйва Трубина в каком-нибудь матче сразу появляются сообщения, что гранды европейского футбола хотят видеть его в своих рядах и выстроились в очередь.

Возможно, в перспективе Анатолий и окажется в каком-то именитом клубе, но пока ему еще работать и работать над устранением недостатков", - сказал Гецко.

По теме
yellow-arrow
Ротань - о матче с Испанией: Еще 24 часа на восстановление, и я бы поспорил о результате
yellow-arrow
Больно и обидно, но не стыдно. Акценты зрителя на игре молодежных сборных Украины и Испании
yellow-arrow
Испания спустила Украину с небес на землю. Космическая популярность молодежной сборной
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Испания U-21 Иван Гецко Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrumas (Düsseldorf)
07.07.2023 в 02:25
Маккаби Хайфа, Алания.. это "именитые" клубы, в которых играл Гецко. А у Трубина реальные шансы перейти в Интер.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде