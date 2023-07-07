Гецко: От Испании залетало все, что летело в створ. Трубин снова не выручил

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко оценил игру голкипера украинской молодежки Анатолия Трубина в полуфинальном матче Евро-2023 с Испанией (1:5) .

"Действительно, вчера также все залетало, что летело в створ ворот, которые защищал Трубин. Наш кипер снова не выручил в ответственный момент. По крайней мере, два гола на его совести.

Мне становится смешно, когда после удачного сэйва Трубина в каком-нибудь матче сразу появляются сообщения, что гранды европейского футбола хотят видеть его в своих рядах и выстроились в очередь.

Возможно, в перспективе Анатолий и окажется в каком-то именитом клубе, но пока ему еще работать и работать над устранением недостатков", - сказал Гецко.