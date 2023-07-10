Таловеров: Очень разочарованы игрой против Испании - глаза хотели, а ноги не могли

Центральный защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров рассказал о поражении Испании (1:5) в полуфинальном матче Евро-2023.

"Очень разочарованы и расстроены последней игрой, против Испании. К сожалению, мало что получалось. Было видно, как сказал Руслан Петрович, что глаза хотели, а ноги не могли.

Конечно, не хочется, чтобы это была какая-то отмазка, ведь Испания – это тоже очень сильная команда, которая еще с возраста U-15 показывала классную игру. Очень благодарны Богу, что удалось дойти до полуфинала и войти в топ-4 команд Европы.

Разгромное поражение – это очень обидно, хоть это и огромный опыт, ведь без поражений не бывает и побед. Также я бы хотел отметить Колю Михайленко: обидно, что он травмировался, ведь парень прошел с нами целый цикл. Его нам не хватало и он заслужил своей работой участвовать в финальной части.

И если бы нам, нашим фанатам, кто-то сказал два года назад, что эта сборная дойдет до полуфинала Евро-2023, то поверило бы, возможно, только 5%. И 2% из них – наши родители, близкие, мы сами и наши тренеры.

Поэтому лучше концентрироваться на хорошем: мы все очень счастливы, что попали на Олимпиаду и огромная мечта – встретиться в таком коллективе и сыграть еще несколько матчей", - сказал Таловеров.