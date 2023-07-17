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Удары Судакова и Бондаренко – в топ-5 лучших голов молодежного Евро-2023. ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Лучший гол - португальца Жуана Невеша

Удары Судакова и Бондаренко – в топ-5 лучших голов молодежного Евро-2023. ВИДЕО

фото - Оксана Васильєва

Новина українською

УЕФА представил топ-10 голов молодежного Евро-2023.

Лучшим голом был признан удар португальца Жуана Невеша в матче с Бельгией (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа.

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В пятерке также и два гола украинской молодежки - на 3-м месте мяч Георгия Судакова после передачи Михаила Мудрика в игре 1/4 финала с Францией (3:1).

Гол Артема Бондаренко в том же матче после паса Александра Назаренко – 4-й в рейтинге.

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В статье: Украина U-21 Артем Бондаренко Георгий Судаков
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