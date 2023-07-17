Удары Судакова и Бондаренко – в топ-5 лучших голов молодежного Евро-2023. ВИДЕО
Лучший гол - португальца Жуана Невеша
фото - Оксана Васильєва
УЕФА представил топ-10 голов молодежного Евро-2023.
Лучшим голом был признан удар португальца Жуана Невеша в матче с Бельгией (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа.
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В пятерке также и два гола украинской молодежки - на 3-м месте мяч Георгия Судакова после передачи Михаила Мудрика в игре 1/4 финала с Францией (3:1).
Гол Артема Бондаренко в том же матче после паса Александра Назаренко – 4-й в рейтинге.
⭐️ U21 EURO Goal of the Tournament ⚽️— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) July 17, 2023
The results are in... ????#U21GOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/9qUyI8nYOE
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