Удары Судакова и Бондаренко – в топ-5 лучших голов молодежного Евро-2023. ВИДЕО

УЕФА представил топ-10 голов молодежного Евро-2023.

Лучшим голом был признан удар португальца Жуана Невеша в матче с Бельгией (2:1) в рамках 3-го тура группового этапа.

В пятерке также и два гола украинской молодежки - на 3-м месте мяч Георгия Судакова после передачи Михаила Мудрика в игре 1/4 финала с Францией (3:1).

Гол Артема Бондаренко в том же матче после паса Александра Назаренко – 4-й в рейтинге.

