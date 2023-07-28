Молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией

Сборная Украины U-21 проведет контрольный матч в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2025 (U-21).

Спарринг-партнером сине-желтых будет молодежная команда Германии. Поединок состоится 8 сентября на "Людвигспаркштадионе" в Саарбрюкене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и моложе) следующий отборочный цикл чемпионата Европы начнет 12 сентября домашним матчем против команды Северной Ирландии. Также в группе F, кроме этих двух сборных, будут выступать Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

Также добавим, что на днях украинскую молодежку возглавил испанец Унаи Мельгос. На этом посту он сменил Руслана Ротаня.