Молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч с Германией
Спарринг пройдет в рамках подготовки к играм отбора на Евро-2025
Фото: Getty Images
Сборная Украины U-21 проведет контрольный матч в рамках подготовки к отборочному турниру Евро-2025 (U-21).
Спарринг-партнером сине-желтых будет молодежная команда Германии. Поединок состоится 8 сентября на "Людвигспаркштадионе" в Саарбрюкене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 по киевскому времени.
Молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и моложе) следующий отборочный цикл чемпионата Европы начнет 12 сентября домашним матчем против команды Северной Ирландии. Также в группе F, кроме этих двух сборных, будут выступать Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.
Также добавим, что на днях украинскую молодежку возглавил испанец Унаи Мельгос. На этом посту он сменил Руслана Ротаня.
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