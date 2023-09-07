Германия U21 — Украина U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Первый спарринг перед стартом отбора на Евро-2025
Фото - Оксана Васильєва / UA-Футбол
Подопечные Унаи Мельгосы готовятся к старту в отборочном турнире Евро-2025 (U21), и поэтому наша молодежная команда проведет два спарринга. Первый из них пройдет с Германией, которая на нынешнем Евро заняла последнее место в группе и не прошла дальше группового этапа. Однако в предыдущих очных встречах "бундестим" была сильнее. Удастся ли нашей молодежи реабилитироваться и показать класс?
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Поединок Германия U21 — Украина U21 состоится в пятницу, 8 сентября, на стадионе "Людвигспаркштадион" в Саарбрюкене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15. Прямую трансляцию встречи проведет YouTube-канал УАФ.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, читайте отчет с аналитикой после завершения матча на сайте UA-Football и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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