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Контрольный матч. Германия U-21 — Украина U-21 2:0. Победа на классе

Молодежная сборная Украины
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(1 голосов)

Первый блин комом для Унаи Мельгосы

Контрольный матч. Германия U-21 — Украина U-21 2:0. Победа на классе

BeSoccer.com

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч

8 сентября. Саарбрюккен. "Людвигспаркштадион"

Арбитр в поле — Жасмин Саботич

Германия U-21 — Украина U-21 2:0

Голы: Бауер 53, Лемперле 88

Германия U-21: Урбиг, Кляйне-Бекель (Ридель 56), Шмидт (Аррей-Мби 46), Браун (Йон 46), Гехтер (Зиберт 46), Мартель (Брайтгаупт 46), Рёль (Вагнер 46), Бауэр (Небель 56), Груда (Вольтемаде 46), Кнауфф (Лемперле 46), Мукоко (Вайпер 56)

Запасные: Атуболу, Гебхардт, Зиберт, Аррей-Мби, Вайпер, Вольтемаде, Йон, Ридель, Вагнер, Лемперле, Небель, Брайтгаупт

Украина U-21: Нещерет (Фесюн 46), Смоляков (Булеза 46), Батагов (Слюбык 61), Салюк (Боль 46), Роман (Скорко 46), Бражко (Павлюк 67), Лосенко (Ярмолюк 46), Сигеев (Рубчинский 46), Теслюк (Квасница 46), Вьюнник (Краснопир 46), Волошин (Брагару 46)

Запасные: Кинарейкин, Фесюн, Булеза, Боль, Слюбик, Рубчинский, Ярмолюк, Квасница, Павлюк, Скорко, Краснопир, Брагару

Предупреждения: Мартель 35, Брайтгаупт 71, Ридель 81 — Боль 68

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В статье: Украина U-21 Контрольный матч Германия U-21
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