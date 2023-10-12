Батагов и Вивчаренко возвращаются после травм. Они готовы играть, - Мельгоса
Скорко имеет определенные мышечные проблемы
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал кадровую ситуацию накануне матча квалификации к Евро-2025 против Люксембурга.
"Некоторые игроки возвращаются после травм, как, например, Батагов, а также Вивчаренко. Но они готовы играть. Скорко имеет определенные мышечные проблемы, мы должны обращать на это внимание.
Потому что знаете, бывает, что ты форсируешь выпустить игрока, после того как он пропустил 1-2 месяца - это нехорошо для них, мы должны заботиться", - приводит слова Мельгосы Суспільне Спорт.
Матч Люксембург U-21- Украина U-21 состоится сегодня и начнется в 20:30.
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