Не было бы счастья. Вьюнник промазал, но Волошин открыл счёт в матче с Англией U-21. ВИДЕО

16 октября молодежная сборная Украины проведет свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.

Наша сборная открыла счет на 31-й минуте. Брагару выполнил подачу с фланга, Вьюнник пытался пробить через себя, но промахнулся мимо мяча, но на дальней штанге был Волошин, и его потеряли защитники сборной Англии U-21.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча .

Here’s Nazar Voloshyn’s goal that has put Ukraine ahead v England U21’s



1-0 in Kosice against the U21 champions pic.twitter.com/0E0T8htOLg