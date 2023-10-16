Не было бы счастья. Вьюнник промазал, но Волошин открыл счёт в матче с Англией U-21. ВИДЕО
Открыли счет
Getty Images / Global Images Ukraine
16 октября молодежная сборная Украины проведет свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.
Наша сборная открыла счет на 31-й минуте. Брагару выполнил подачу с фланга, Вьюнник пытался пробить через себя, но промахнулся мимо мяча, но на дальней штанге был Волошин, и его потеряли защитники сборной Англии U-21.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Here’s Nazar Voloshyn’s goal that has put Ukraine ahead v England U21’s— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2023
1-0 in Kosice against the U21 champions pic.twitter.com/0E0T8htOLg
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