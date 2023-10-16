Не было бы счастья. Вьюнник промазал, но Волошин открыл счёт в матче с Англией U-21. ВИДЕО

16 октября молодежная сборная Украины проведет свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.

Наша сборная открыла счет на 31-й минуте. Брагару выполнил подачу с фланга, Вьюнник пытался пробить через себя, но промахнулся мимо мяча, но на дальней штанге был Волошин, и его потеряли защитники сборной Англии U-21.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча .