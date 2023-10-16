Очеретько со штрафного положил второй гол англичанам. Зашло очень красиво. ВИДЕО
К перерыву ведем 2:0
uaf.ua
16 октября молодежная сборная Украины проводит свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.
Наша сборная открыла счет на 31-й минуте.Брагару выполнил подачу с фланга, Вьюнник пытался пробить через себя, но промахнулся мимо мяча, но на дальней штанге был Волошин, и его потеряли защитники сборной Англии U-21.
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Ну а в концовке тайма красавца положил Очеретько, который со штрафного с острого угла закрутил в сетку, обманув голкипера – к перерыву ведем 2:0!
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.
Here’s Ocheretko’s fantastic free kick to DOUBLE Ukraine’s lead!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) October 16, 2023
Some performance from the Shakhtar man in that first half
One of the best we’ve seen from him for club / country
2-0
45’ pic.twitter.com/jcXIDOhIGQ
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