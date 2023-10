Очеретько со штрафного положил второй гол англичанам. Зашло очень красиво. ВИДЕО

16 октября молодежная сборная Украины проводит свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.

Наша сборная открыла счет на 31-й минуте.Брагару выполнил подачу с фланга, Вьюнник пытался пробить через себя, но промахнулся мимо мяча, но на дальней штанге был Волошин, и его потеряли защитники сборной Англии U-21.

Ну а в концовке тайма красавца положил Очеретько, который со штрафного с острого угла закрутил в сетку, обманув голкипера – к перерыву ведем 2:0!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

Here’s Ocheretko’s fantastic free kick to DOUBLE Ukraine’s lead!



Some performance from the Shakhtar man in that first half



One of the best we’ve seen from him for club / country



2-0



45’ pic.twitter.com/jcXIDOhIGQ