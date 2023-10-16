Очеретько со штрафного положил второй гол англичанам. Зашло очень красиво. ВИДЕО

16 октября молодежная сборная Украины проводит свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.

Наша сборная открыла счет на 31-й минуте.Брагару выполнил подачу с фланга, Вьюнник пытался пробить через себя, но промахнулся мимо мяча, но на дальней штанге был Волошин, и его потеряли защитники сборной Англии U-21.

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Ну а в концовке тайма красавца положил Очеретько, который со штрафного с острого угла закрутил в сетку, обманув голкипера – к перерыву ведем 2:0!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.