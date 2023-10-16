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Очеретько со штрафного положил второй гол англичанам. Зашло очень красиво. ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

К перерыву ведем 2:0

Очеретько со штрафного положил второй гол англичанам. Зашло очень красиво. ВИДЕО

uaf.ua

Новина українською

16 октября молодежная сборная Украины проводит свой матч квалицикации Евро-2025 против Англии.

Наша сборная открыла счет на 31-й минуте.Брагару выполнил подачу с фланга, Вьюнник пытался пробить через себя, но промахнулся мимо мяча, но на дальней штанге был Волошин, и его потеряли защитники сборной Англии U-21.

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Ну а в концовке тайма красавца положил Очеретько, который со штрафного с острого угла закрутил в сетку, обманув голкипера – к перерыву ведем 2:0!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Не было бы счастья. Вьюнник промазал, но Волошин открыл счёт в матче с Англией U-21. ВИДЕО
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В статье: Украина U-21 Англия U-21 Олег Очеретько
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
16.10.2023 в 20:29
Приятный нежданчик после первого тайма!
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