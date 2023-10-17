Квасница: Не верилось, что мы вырвем победу

Нападающий молодежной сборной Украины Илья Квасница поделился эмоциями после победного гола в ворота англичан (3:2) в матче отбора на Евро-2025.

"Впечатления [от гола в компенсированное время] невероятные. Это решающий гол, который принес три очка. Рад, что так произошло. Выхожу на замену и стараюсь делать все, что в моих силах, помочь команде. Слава Богу, что так получилось.

Честно - не верил [в победу после второго гола Англии], но знал, что надо до конца верить. И играть, и верить. Спасибо Валику [Валентину Рубчинскому], что отдал эту передачу. Я рад.

Считаю, что [в октябре провели] хорошие матчи. Шесть очков из шести - это уже хорошо. Это так, как мы и хотели, - сказал Квасница.