  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Квасница: Видимо, англичане не были в курсе, что я так умею завершать атаку, вот и поплатились
В тренде

Квасница: Видимо, англичане не были в курсе, что я так умею завершать атаку, вот и поплатились

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Украинская молодежка сенсационно обыграла Англию

Квасница: Видимо, англичане не были в курсе, что я так умею завершать атаку, вот и поплатились

uaf.ua

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Илья Квасница поделился эмоциями после победного гола в ворота англичан (3:2) в матче отбора на Евро-2025.

– Когда я на 74-й минуте готовился выйти на замену, то главный тренер Унаи Мельгоса говорил, чтобы успевал не только отрабатывать в обороне, но и искал свой шанс в контратаке. На тот момент ситуация на футбольном поле была сложной. Мы вели в счете, но англичане диктовали условия. И им таки удалось выровнять положение. Однако я также дождался своего шанса. В компенсированное время получил передачу от Рубчинского и попал в дальний угол.

– В таком стиле ты уже ранее неоднократно забивал выступая за "Рух".

– Да, но, видимо, британцы не были в курсе, что я так умею завершать атаку, вот и поплатились. Конечно, после финального свистка эмоции были фантастические, ведь победили действующего чемпиона Европы.

– Кстати, 94 минута становится для тебя счастливой, ведь на четвертой добавленной минуте ты забивал несколько дней назад Люксембургу.

– Правы, только в Люксембурге я довел дело до разгрома, а с Англией забил победный гол. Как видите, есть существенная разница.

– Но ведь и в Люксембурге ты не скрывал радости, помнится, после взятия ворот, едва не сломал рекламный щит, перепрыгивая через него.

– Меня можно понять, это ведь был дебютный гол за молодежку. Хорошо, что обошлось без травмы.

– После финального свистка Мельгоса поздравил тебя с победным голом?

– Нет, похвалил всю сборную, поблагодарил за игру.

– А кто из Украины вчера первым дозвонился до тебя?

– Родители и моя девушка. Они мои самые преданные болельщики.

По теме
yellow-arrow
"Украине повезло в контратаке". Тренер Англии U-21 - о поражении в отборе на Евро-2025
yellow-arrow
"Хорошо попал". Очеретько оценил свой шедевр в матче с Англией U-21
yellow-arrow
Хавбек Украины U-21 - о матче с Англией: Видел их в FIFA, а сейчас против них играю
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Англия U-21 Илья Квасница
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде