Квасница: Видимо, англичане не были в курсе, что я так умею завершать атаку, вот и поплатились
Украинская молодежка сенсационно обыграла Англию
uaf.ua
Нападающий молодежной сборной Украины Илья Квасница поделился эмоциями после
– Когда я на 74-й минуте готовился выйти на замену, то главный тренер Унаи Мельгоса говорил, чтобы успевал не только отрабатывать в обороне, но и искал свой шанс в контратаке. На тот момент ситуация на футбольном поле была сложной. Мы вели в счете, но англичане диктовали условия. И им таки удалось выровнять положение. Однако я также дождался своего шанса. В компенсированное время получил передачу от Рубчинского и попал в дальний угол.
– В таком стиле ты уже ранее неоднократно забивал выступая за "Рух".
– Да, но, видимо, британцы не были в курсе, что я так умею завершать атаку, вот и поплатились. Конечно, после финального свистка эмоции были фантастические, ведь победили действующего чемпиона Европы.
– Кстати, 94 минута становится для тебя счастливой, ведь на четвертой добавленной минуте ты забивал несколько дней назад Люксембургу.
– Правы, только в Люксембурге я довел дело до разгрома, а с Англией забил победный гол. Как видите, есть существенная разница.
– Но ведь и в Люксембурге ты не скрывал радости, помнится, после взятия ворот, едва не сломал рекламный щит, перепрыгивая через него.
– Меня можно понять, это ведь был дебютный гол за молодежку. Хорошо, что обошлось без травмы.
– После финального свистка Мельгоса поздравил тебя с победным голом?
– Нет, похвалил всю сборную, поблагодарил за игру.
– А кто из Украины вчера первым дозвонился до тебя?
– Родители и моя девушка. Они мои самые преданные болельщики.
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