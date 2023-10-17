Победа нашей молодежки над действующим чемпионом Европы, молодежной сборной Англии (U-21), в отборочном матче квалификационного турнира Евро-2025 (3:2) стала настоящим подарком для футбольной общественности Украины. О приятных мгновениях игры и специфике системной работы, начатой ​​еще при Валерии Лобановском, корреспонденту UA-Футбол рассказал бывший рулевой молодежной сборной Украины Сергей Ковалец.

"Командные действия молодежной сборной Украины были выше индивидуальных действий англичан, - начинает комментарий специалист. – Первый гол нашей команды состоялся, когда был отбор мяча на половине поля соперника и все правильно сместились в зону развития атаки Англии – в результате чего и был забит хороший мяч. А потом произошло и второе взятие ворот британцев. Следя за ходом матча, чувствовались положительные эмоции и высокое стремление победить. Да, мы могли и вничью сыграть, и даже проиграть, однако видно, что у наших ребят есть желание и дух. В этом плане хотелось бы сказать о тренерском штабе, правильно настроившему нашу команду, что помогло сыграть очень солидно.

Если же говорить о национальной команде, то ее рулевой Сергей Ребров сразу же сказал, что будет одна системность – и в главной сборной, и в молодежной, и у всех остальных. И это правильно, ведь когда Ребров попал в команду киевского "Динамо" Валерия Лобановского, то дубль и первая команда работали на одном уровне. Системность, тренировка и базовые упражнения были одинаковыми. Лобановский контролировал весь рабочий процесс всех команд. Именно так было, когда я пришел в "Динамо". В 1990-м году основной состав завоевал чемпионское звание, дублирующий тоже занял первое место, к тому же была еще и победа в Кубке СССР. Дубль тогда тренировал Виктор Михайлович Колотов, отмечавшийся справедливым отношением. Как раз в то время я переходил из состава резервистов в первую команду и хорошо знал, какие упражнения нужно делать. И это нормальный процесс для всех наших клубов, если мы говорим об U-19, U-21 и главной команде. Повторюсь: это правильное направление. Так что Сергей Ребров делает все должным образом. Он работал с испанскими специалистами, поэтому полностью контролирует процесс. Наставник "молодежки" Уная Мельгоса об этом так и сказал. С точки зрения подсказок, анализа, общения по игрокам было видно, что футболисты нашей молодежной сборной понимают: если они проявят себя сегодня в U-21, то завтра будут привлечены к национальной команде. Именно таковой должна быть мотивация на уровне всех сборных и в каждом клубе. Вершиной же пирамиды является национальная команда, а все остальные работают на единый результат".