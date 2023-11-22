Голкипер сборной Украины U-21: Мы безупречно провели эти пять матчей

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет поделился своими впечатлениями после победы над Азербайджаном U-21 (1:0) в матче отбора на Евро-2025 U-21.

"Тяжелая игра была, возможно, потому что Азербайджан очень хорошо защищался. Были моменты, которые мы должны были реализовывать, перекладины. Мы победили заслуженно, но у соперников хорошая команда, хорошо играет. Такой результат, думаю, закономерен.

Мы достигли той цели, которую перед нами ставил тренер. Я считаю, что мы безупречно провели эти пять матчей до зимнего перерыва. Поэтому все супер", - сказал Нещерет в комментарии пресс-службе УАФ.