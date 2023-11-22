Вивчаренко: Мельгоса - очень классный тренер. Мы будем дальше выполнять его требования и побеждать

Защитник молодежной сборной Украины Константин Вивчаренко прокомментировал победу над Азербайджаном U-21 (1:0) в матче отбора на Евро-2025 U-21.

"Ожидал, что с первых минут они будут бежать вперед, а они отошли назад. У нас было много пространства, моментов в первом тайме, особенно в первые минуты. Хорошо, что забили в этот промежуток. Нас, крайних защитников, просили делать фланговые передачи. Момент у Кучерявого, который он не реализовал? Напихал ему, как он не забил. Хочу голевую передачу отдать (смеется).

Наверное, очень счастлив, что сыграл весь матч, давно не играл. Спасибо тренерскому штабу за доверие и, конечно, очень рад за победу. Сидеть тяжелее, чем играть. Разные эмоции, поэтому лучше играть. Мою игру есть кому оценивать, есть тренерский штаб. Делал все от себя возможное, что просил тренерский штаб.

У нас сейчас нет болельщиков, поэтому играть за клуб и сборную - это разные эмоции. Потому что ты представляешь свою страну, болельщиков. Спасибо фанам, которые пришли поддержать нас в это время.

Конечно, Унаи Мельгоса очень классный тренер, мы видим по результатам, идем на первом месте. Будем в дальнейшем выполнять его требования и дальше побеждать. Есть еще над чем работать, что улучшать поэтому думаю, с каждым сбором будем улучшать нашу игру", - сказал Вивчаренко.