Украинская молодежка передала ВСУ авто скорой помощи. ФОТО

Игроки и тренерский штаб молодежной сборной Украины при поддержке юношеской сборной U-19 собрали деньги и приобрели машину скорой помощи для 5-го батальона оперативного назначения 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж".

Сегодня же у столичного Дома футбола игроки молодежной сборной Владимир Бражко и Руслан Нещерет вместе с представителями административного штаба команды и благотворительной организации "Киевщина футбольная" передали машину медикам.

Футболисты молодежки отметили, что помощь нашим защитникам в это сложное время является безусловно важной миссией, ведь именно благодаря ежедневному тяжелому труду военнослужащих на фронте они могут посвящать свое время любимому делу и играть в футбол.

Отметим, что ранее представители молодежной сборной уже передавали украинским военнослужащим автомобили, рации, 3D-принтеры и другое снаряжение, необходимое на фронте.