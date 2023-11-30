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Украинская молодежка передала ВСУ авто скорой помощи. ФОТО

Молодежная сборная Украины

Это уже не первая помощь от команды для ВСУ

Украинская молодежка передала ВСУ авто скорой помощи. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Игроки и тренерский штаб молодежной сборной Украины при поддержке юношеской сборной U-19 собрали деньги и приобрели машину скорой помощи для 5-го батальона оперативного назначения 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж".

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Сегодня же у столичного Дома футбола игроки молодежной сборной Владимир Бражко и Руслан Нещерет вместе с представителями административного штаба команды и благотворительной организации "Киевщина футбольная" передали машину медикам.

Футболисты молодежки отметили, что помощь нашим защитникам в это сложное время является безусловно важной миссией, ведь именно благодаря ежедневному тяжелому труду военнослужащих на фронте они могут посвящать свое время любимому делу и играть в футбол.

Отметим, что ранее представители молодежной сборной уже передавали украинским военнослужащим автомобили, рации, 3D-принтеры и другое снаряжение, необходимое на фронте.

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Источник:
УАФ
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