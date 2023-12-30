Краснопир: Молодежная сборная стремится играть первым номером
Форвард рассказал на кого равняется
Оболонь
Нападающий "Оболони" Игорь Краснопир - о выступлениях молодежной сборной Украины, представителем которой он тоже является.
Тебя из Оболони начали вызывать в молодежную сборную Украины, что почувствовал, когда узнал о вызове впервые?
- Было очень приятно узнать, что имею возможность проявить себя в молодежной сборной.
Как оценишь этот год для новой молодежки?
- Если учитывать то, что в этом году собралась совсем новая команда, многие игроки впервые вызывались, то думаю, мы достигли хорошего результата на данный момент. Но есть над чем работать и в чем улучшаться.
К какому футболу стремитесь?
- Мы стремимся играть в агрессивный футбол и первым номером.
Насколько легко находить общий язык с испанским тренером?
- Это было легко, поскольку все понимали все, что перед нами ставит главный тренер и с каждым сбором, мы стараемся все лучше налаживать наши взаимосвязи.
Недавно Международный центр спортивных исследований включил тебя в список самых быстрых футболистов мира. Ты самый быстрый в Оболони?
- Вообще не понимаю как я туда попал, поскольку я далеко не самый быстрый игрок в своей команде.
Кто из украинских футболистов твоего амплуа нравится тебе по стилю/уровню игры?
- Если говорить об украинских нападающих, то это Довбик и Ванат
А из иностранных?
- Если из иностранных то это Холанд и Хулиан Альварез, но второй все же более универсальный игрок.
За каким чемпионатом следишь больше всего?
- Английская Премьер-лига и, особенно, за Манчестер Сити.
Краснопир в этом сезоне забил 3 мяча в 17-и матчах за "Оболонь" и 2 гола в 5-и поединках "молодежки" на Квалификации к Евро U21.
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