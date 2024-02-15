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Молодежная сборная Украины сыграет спарринг с командой Марокко U-23

Молодежная сборная Украины
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Стал известен первый соперник сборной U-21 в 2024 году

Молодежная сборная Украины сыграет спарринг с командой Марокко U-23

Фото: прес-служба УАФ

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Молодежная сборная Украина U-21 проведет контрольный матч с Марокко U-23 в Турции. Игра состоится 22 марта на стадионе "Мардан" в Анталии. Начало матча – в 20:00 по Киеву.

26 марта сине-желтые отправятся в Баку, где на местной "Азерсун Арена" сыграют поединок 6-го тура квалификации на молодежное Евро-2025. Время начала матча станет известно позже.

Напомним, сине-желтые лидируют в группе F на отборе на Евро-2025, опережая Англию на три очка. На счету подопечных Унаи Мельгосы пять побед в пяти турах.

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Источник:
uafukraine
Опубликовал: Александр Бураков
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