Есть ли младший Шевченко? Состав сборной Украины U-19 на квалификационный матч Евро-2024
Дебют стоит ожидать чуть позднее
Фото: WatfordFCAcad
Стал известен состав юношеской сборной Украины U-19 на матч против Северной Македонии в рамках финального этапа отбора к чемпионату Европы-2024.
Основной состав Украины:
Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд, Кревсун, Ващенко, Гаджиев, Тутеров, Пономаренко, Синчук.
Украинский нападающий английского "Вотфорда" Кристиан Шевченко, сын сына легендарного Андрея Шевченко, начнет игру на скамье для запасных.
Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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