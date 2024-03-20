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Есть ли младший Шевченко? Состав сборной Украины U-19 на квалификационный матч Евро-2024

Молодежная сборная Украины

Дебют стоит ожидать чуть позднее

Есть ли младший Шевченко? Состав сборной Украины U-19 на квалификационный матч Евро-2024

Фото: WatfordFCAcad

Новина українською

Стал известен состав юношеской сборной Украины U-19 на матч против Северной Македонии в рамках финального этапа отбора к чемпионату Европы-2024.

Основной состав Украины:

Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко, Дрозд, Кревсун, Ващенко, Гаджиев, Тутеров, Пономаренко, Синчук.

Украинский нападающий английского "Вотфорда" Кристиан Шевченко, сын сына легендарного Андрея Шевченко, начнет игру на скамье для запасных.

Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

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Опубликовал: Александр Бураков
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