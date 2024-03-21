Маркевич: Если мы соберем на Олимпиаду максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – не думаю, что будем кому-то уступать

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о соперниках сборной Украины по группе на футбольном турнире Олимпиады-2024. Напомним, что по итогам жеребьевки Украина сыграет с Аргентиной, Марокко и представителем Азиатской конфедерации футбола.

"До матчей шансы всегда равны. Не так все это страшно выглядит. Понимаю, что сборная Аргентины наверняка будет стоять особняком, но не думаю, что наша команда будет отставать.

Основное – чтобы все, кто могут играть за олимпийскую сборную, поехали. Это очень важно. Если мы соберем максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – я не думаю, что мы будем сильно кому-то уступать. Думаю, все будет хорошо", - сказал Маркевич.