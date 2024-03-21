  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Маркевич: Если мы соберем на Олимпиаду максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – не думаю, что будем кому-то уступать
В тренде

Маркевич: Если мы соберем на Олимпиаду максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – не думаю, что будем кому-то уступать

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Не все так страшно

Маркевич: Если мы соберем на Олимпиаду максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – не думаю, что будем кому-то уступать

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич высказался о соперниках сборной Украины по группе на футбольном турнире Олимпиады-2024. Напомним, что по итогам жеребьевки Украина сыграет с Аргентиной, Марокко и представителем Азиатской конфедерации футбола.

Читайте такжеИзвестны соперники для Украины. Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады

"До матчей шансы всегда равны. Не так все это страшно выглядит. Понимаю, что сборная Аргентины наверняка будет стоять особняком, но не думаю, что наша команда будет отставать.

Основное – чтобы все, кто могут играть за олимпийскую сборную, поехали. Это очень важно. Если мы соберем максимально нашу сборную – и Мудрик, и Судаков – я не думаю, что мы будем сильно кому-то уступать. Думаю, все будет хорошо", - сказал Маркевич.

Напомним, что Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

По теме
yellow-arrow
Судаков: Выход на Евро в это тяжелое время было бы для нас огромным достижением
yellow-arrow
Украина U21 – Марокко U23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
Украина U-21 - Марокко U-23. Анонс и прогноз контрольного матча на 22.03.2024
Украина U-21 Богдан Маркевич Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
21.03.2024 в 19:48
главное убрать Ротаня он физрук а не тренер это его лозунг
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
21.03.2024 в 19:48
главное убрать Ротаня он физрук а не тренер это его лозунг
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости