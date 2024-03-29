Очеретько: С Азербайджаном сыграли очень хорошо, но можем и лучше

Хавбек молодежной сборной Украины U-21 Олег Очеретько поделился своими впечатлениями от победы над Азербайджаном U-21 (3:0) в матче отбора Евро-2025 U-21.

"Эмоции очень приятные, я ведь помог команде выиграть этот матч. Мой гол – это и заслуга партнеров, разыгравших хорошую комбинацию. Сыграли мы очень хорошо, но можем и лучше. Например, в первом тайме мы могли бы атаковать и больше, как это делали во втором", — сказал Очеретько.