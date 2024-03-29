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Очеретько: С Азербайджаном сыграли очень хорошо, но можем и лучше

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка продолжает штамповать победы

Очеретько: С Азербайджаном сыграли очень хорошо, но можем и лучше

Скріншот з відео УАФ

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Хавбек молодежной сборной Украины U-21 Олег Очеретько поделился своими впечатлениями от победы над Азербайджаном U-21 (3:0) в матче отбора Евро-2025 U-21.

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"Эмоции очень приятные, я ведь помог команде выиграть этот матч. Мой гол – это и заслуга партнеров, разыгравших хорошую комбинацию. Сыграли мы очень хорошо, но можем и лучше. Например, в первом тайме мы могли бы атаковать и больше, как это делали во втором", — сказал Очеретько.

Напомним, чтор следующий матч отборочного турнира Евро-2025 (U-21) подопечные Унаи Мельгосы проведут 6 сентября против Сербии.

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Украина U-21 Олег Очеретько
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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