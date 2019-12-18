Президент Райо Вальекано обратился в полицию по поводу инцидента с Зозулей

Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса обратился в полицию, чтобы правоохранители нашла фанатов, которые травили украинского нападающего Альбасете Романа Зозулю в матче между обеими командами.

"Полиция должна их найти, у них есть камеры. И они могут идентифицировать тех сумасшедших, которые оскорбляли парня", - высказался президент "Райо Вальекано", которого цитирует Union Rayo.

Матч Ла Лиги 2 (Сегунды) "Райо Вальекано" - "Альбасете" был приостановлен после первого тайма из-за травли украинца.