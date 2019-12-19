Несчастье Лебеденко. Экс-игрок Карпат стал неудачником поединка Кубка Испании

21-летний украинский легионер испанского клуба "Луго" с Сегунды Орест Лебеденко вчера отыграл весь матч 1/64 Кубка Короля Испании (Копа дель Рей).

"Луго" играл на выезде с командой третьего дивизиона - "Сестао Ривер" с автономной общины страны Басков.

Команда украинского левого защитника первой пропустила, но сумела отыграться на 92 минуте - 1:1.

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В серии пенальти Лебеденко не повезло: каждая из команд по 5 раз забивала с 11-метровой отметки, а во время шестой попытки как раз Орест не попал по воротам.

Зато игрок "Сестао Ривер" свою попытку реализовал и вывел команду в 1/32 соревнований. А "Луго" выбыл из розыгрыша Кубка короля.